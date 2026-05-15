Japan mit sechs Bundesligaprofis zur WM

SID 15.05.2026 • 09:50 Uhr Japan fliegt mit sechs Profis aus der Bundesliga zur WM. Nationaltrainer Hajime Moriyasu muss allerdings auch eine große Enttäuschung verkünden.

Mit sechs Profis aus der Fußball-Bundesliga reist Japan zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

In den 26-köpfigen Kader, den Nationaltrainer Hajime Moriyasu in Tokio präsentierte, stehen unter anderem Hiroki Ito (Bayern München), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaishu Sano (FSV Mainz 05), Yuito Suzuki (SC Freiburg) und Kento Shiogai (VfL Wolfsburg).

Bitterer WM-Ausfall für Japan

Nicht dabei ist dagegen Kaoru Mitoma. Japans Offensivstar von Brighton & Hove Albion verpasst das Turnier wegen einer am vergangenen Wochenende im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (3:0) erlittenen Oberschenkelverletzung.

Die medizinische Abteilung kam laut Moriyasu zu dem Schluss, dass die verbleibende Zeit bis zum Turnierstart für eine vollständige Genesung nicht ausreiche. Der 28-Jährige hatte zuletzt beim 1:0-Testspielsieg gegen England im März im Wembleystadion den einzigen Treffer erzielt.