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Japan mit sechs Bundesligaprofis zur WM

Japan mit viel Bundesliga-Power

Japan fliegt mit sechs Profis aus der Bundesliga zur WM. Nationaltrainer Hajime Moriyasu muss allerdings auch eine große Enttäuschung verkünden.
FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht die USA, Kanada und Mexiko bereit für den Empfang der Fußballwelt. Die WM-Gastgeberländer arbeiten an großen Eröffnungsfeiern und einem unvergesslichen Turniererlebnis.
SID
Japan fliegt mit sechs Profis aus der Bundesliga zur WM. Nationaltrainer Hajime Moriyasu muss allerdings auch eine große Enttäuschung verkünden.

Mit sechs Profis aus der Fußball-Bundesliga reist Japan zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

In den 26-köpfigen Kader, den Nationaltrainer Hajime Moriyasu in Tokio präsentierte, stehen unter anderem Hiroki Ito (Bayern München), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaishu Sano (FSV Mainz 05), Yuito Suzuki (SC Freiburg) und Kento Shiogai (VfL Wolfsburg).

Bitterer WM-Ausfall für Japan

Nicht dabei ist dagegen Kaoru Mitoma. Japans Offensivstar von Brighton & Hove Albion verpasst das Turnier wegen einer am vergangenen Wochenende im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (3:0) erlittenen Oberschenkelverletzung.

Die medizinische Abteilung kam laut Moriyasu zu dem Schluss, dass die verbleibende Zeit bis zum Turnierstart für eine vollständige Genesung nicht ausreiche. Der 28-Jährige hatte zuletzt beim 1:0-Testspielsieg gegen England im März im Wembleystadion den einzigen Treffer erzielt.

Japan trifft in Gruppe F auf die Niederlande, Schweden und Tunesien. Auftaktgegner ist am 14. Juni in Arlington/Texas die niederländische Auswahl.

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