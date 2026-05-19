Jubel in Rio – aber keine Startelfgarantie für Neymar

SID 19.05.2026 • 07:00 Uhr Die WM-Nominierung des Rekordtorschützen sorgt für Emotionen. Trainer Ancelotti setzt auf dessen Erfahrung, warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen.

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti traut Superstar Neymar bei der Fußball-WM trotz der Fragezeichen hinter dessen Leistungsfähigkeit eine tragende Rolle zu. Man habe den Rekordtorschützen der Selecao „das ganze Jahr über beobachtet und festgestellt, dass er zuletzt konstant gespielt hat und sich seine körperliche Verfassung verbessert hat“, sagte Ancelotti nach der Nominierung des 34-Jährigen. „Wir glauben, dass er ein wichtiger Spieler ist.“

Zugleich nahm der Starcoach den Druck von Neymar und stellte klar, dass diesem kein Platz in der Startelf garantiert sei. „Wir haben uns für Neymar entschieden, nicht weil wir ihn für einen guten Ersatzspieler halten, sondern weil wir glauben, dass er seine Qualitäten ins Team einbringen kann“, betonte Ancelotti, „egal ob er eine, fünf oder 90 Minuten spielt oder gar nicht zum Einsatz kommt, ob er einen Elfmeter schießt oder nicht.“ Es sei auch wichtig, „nicht alle Erwartungen auf einen einzigen Spieler zu setzen“.

Neben ehemaligen Trainern der Selecao sollen sich Medienberichten zufolge intern auch aktuelle Nationalspieler im Vorfeld dafür ausgesprochen haben, Neymar mit zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu nehmen. Der Angreifer verfüge „über Erfahrung in solchen Wettbewerben und genießt die Zuneigung der Mannschaft“, betonte Ancelotti: „Er kann für ein besseres Klima im Team sorgen und dazu beitragen, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen“

Die Berufung des 34 Jahre alten Rekordtorschützen (79 Tore in 128 Länderspielen) war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung beim fünfmaligen Weltmeister im Rahmen einer Gala am Montag in Rio de Janeiro. Als Neymars Nominierung verkündet wurde, setzte lauter Jubel ein. Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der frühere Barca- und PSG-Stürmer nicht mehr für Brasilien gespielt.