WM-Neuling feiert historischen Achtungserfolg

SID 31.05.2026 • 19:24 Uhr Der WM-Auftaktgegner von Spanien reitet weiter auf einer Erfolgswelle und feiert einen historischen Sieg gegen Serbien.

WM-Debütant Kap Verde hat sich zwei Wochen vor dem schweren Auftaktspiel gegen Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in bestechender Form präsentiert.

Die Nationalmannschaft des afrikanischen Inselstaats schlug Testgegner Serbien am Sonntag überraschend deutlich mit 3:0 (1:0) und feierte damit den zweithöchsten Sieg gegen eine europäische Nationalmannschaft in ihrer Verbandsgeschichte.

Auf neutralem Boden in Portugals Hauptstadt Lissabon brachte Kevin Pina (11.) den zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte früh in Führung.

Kap Verde tankt Selbstvertrauen vor WM-Premiere

Der 56 Jahre alte Nationaltrainer Bubista ließ wie auch der serbische Trainer Veljko Paunovic im Laufe der Partie auf nahezu allen Positionen durchwechseln – mit dem besseren Ende für den vermeintlichen Underdog. Laros Duarte (59.) und Benchimol (63.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.