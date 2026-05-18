Keine WM-Fanmeile in Berlin

SID 18.05.2026 • 11:17 Uhr Bei der Fußball-EM 2024 hatten noch Zehntausende Menschen am Brandenburger Tor mitgefiebert. In diesem Jahr wird dies wohl anders aussehen.

Zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer wird es in Berlin keine Fanmeile am Brandenburger Tor geben. Wie aus dem offiziellen Hauptstadtportal berlin.de hervorgeht, ist auf der Straße des 17. Juni anders als bei vorherigen Turnieren „zur WM 2026 keine Fanmeile geplant“. Die Mitteilung wurde mit dem Hinweis „Korrektur“ versehen.

Zuvor hatte das Portal noch berichtet, dass eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor vorgesehen sei.

Ein Sprecher der Senatskanzlei erklärte auf Nachfrage des Spiegel, es habe sich kein Veranstalter gemeldet. Eine Fanmeile sei daher nie geplant gewesen, die ursprüngliche Veröffentlichung sei fehlerhaft gewesen.

WM-Spiele am späten Abend und in der Nacht

Bei vergangenen Veranstaltungen hatten Zehntausende Menschen Platz auf der Fanmeile am Berliner Wahrzeichen gefunden – zuletzt bei der Heim-EM 2024. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.