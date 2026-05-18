Zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer wird es in Berlin keine Fanmeile am Brandenburger Tor geben. Wie aus dem offiziellen Hauptstadtportal berlin.de hervorgeht, ist auf der Straße des 17. Juni anders als bei vorherigen Turnieren „zur WM 2026 keine Fanmeile geplant“. Die Mitteilung wurde mit dem Hinweis „Korrektur“ versehen.
Keine WM-Fanmeile in Berlin
Zuvor hatte das Portal noch berichtet, dass eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor vorgesehen sei.
Ein Sprecher der Senatskanzlei erklärte auf Nachfrage des Spiegel, es habe sich kein Veranstalter gemeldet. Eine Fanmeile sei daher nie geplant gewesen, die ursprüngliche Veröffentlichung sei fehlerhaft gewesen.
WM-Spiele am späten Abend und in der Nacht
Bei vergangenen Veranstaltungen hatten Zehntausende Menschen Platz auf der Fanmeile am Berliner Wahrzeichen gefunden – zuletzt bei der Heim-EM 2024. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.
Wegen der Zeitverschiebung werden viele Spiele in Deutschland am späten Abend oder in der Nacht angepfiffen. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao beginnt um 19.00 Uhr deutscher Zeit, die weiteren Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador jeweils um 22.00 Uhr.