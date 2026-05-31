Kimmichs Lieblingsposition? "Rechtsverteidiger!"

SID 31.05.2026 • 06:32 Uhr Der DFB-Kapitän gibt eine überraschende Antwort auf die "ewige" Frage nach seinem Platz auf dem Platz.

Joshua Kimmich hat in seiner langen Karriere als Fußball-Profi wohl keine andere Frage so oft beantwortet wie die nach seinem richtigen Platz auf dem Platz. Und obwohl er immer wieder glaubhaft beteuerte, dass er gerne da spiele, wo ihn der jeweilige Trainer hinstelle, muss er sich immer wieder vorhalten lassen, dass er in Wahrheit ein Sechser sein möchte, nichts anderes – schon gar kein Rechtsverteidiger, wie jetzt bei der WM wieder in der deutschen Nationalmannschaft.

Also, Herr Kimmich: Welche ist denn nun wirklich, also ganz in echt, Ihre Lieblingsposition? „Rechtsverteidiger!“, sagt der DFB-Kapitän in einem Verbandsvideo knapp, ohne eine Miene zu verziehen oder weitere Erklärungen. Thema beendet, weitermachen, hier gibt es nichts zu sehen.

In dem launigen Filmchen, das der Deutsche Fußball-Bund im Netz veröffentlichte, beantworten neben Kimmich drei weitere DFB-Stars „die wirklich wichtigen Fragen“. Antonio Rüdiger verrät, dass er sich in Sachen Zweikampfverhalten auch „von anderen Spielern“ etwas abschaue oder noch besser Auto fahre, „seitdem ich Kinder habe“.

Florian Wirtz berichtet, dass er sich am meisten über „persönliche“ Geschenke freue und „gerne Kaffee, am liebsten Espresso trinke – aber ab 15.00 Uhr nicht mehr“. Deniz Undav ist kein Spaghetti-Fan („Ich geh‘ da lieber mit Penne“), und ist er auch lustig? „Ich würd‘ sagen, ja.“