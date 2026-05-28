Kurz vor der WM: Schottland verlängert mit Erfolgscoach

SID 28.05.2026 • 13:01 Uhr Kurz vor Beginn der Fußball-WM verlängert der schottische Verband den Vertrag mit Nationaltrainer Steve Clarke.

Der schottische Fußballverband hat den Vertrag mit Nationaltrainer Steve Clarke verlängert. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, bleibt der 62-Jährige auch nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) im Amt. Er unterschrieb einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030.

„Es ist mir eine große Ehre, meine Mannschaft bei unserer ersten Weltmeisterschaft seit 28 Jahren zu führen, und ich bin stolz darauf, als Cheftrainer weitermachen zu dürfen“, sagte Clarke, der Schottland 2019 übernommen hatte.

Clark coacht auch bei der Heim-EM

„Es ist sehr wichtig, nach vorne zu schauen und für die Zukunft zu planen. Stabilität ist der Schlüssel zum Erfolg im Fußball, und das war in meinen letzten sieben Jahren als Cheftrainer ganz sicher der Fall“.

Mit der Vertragsverlängerung wird Clarke auch bei der Heim-EM 2028, die in Großbritannien und Irland stattfindet, an der Seitenlinie stehen.