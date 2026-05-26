Kurz vor WM: Trainer-Entscheidung in Kanada gefallen

SID 26.05.2026 • 07:16 Uhr Jesse Marsch bleibt noch länger Trainer der kanadischen Nationalmannschaft. Der US-Amerikaner verlängert seinen Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre.

Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft setzt auch nach der Heim-WM auf die Dienste von Trainer Jesse Marsch. Wie der Verband Canada Soccer wenige Wochen vor Turnierbeginn bekannt gab, verlängerte der US-Amerikaner seinen Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre. Marsch soll Kanada damit zur Weltmeisterschaft 2030 in Marokko, Portugal und Spanien führen.

Marsch ist seit Mai 2024 Nationalcoach der Kanadier. Zuvor hatte er unter anderem 2021 fünf Monate lang beim Bundesligisten RB Leipzig sowie kurz darauf für fast ein Jahr beim Premier-League-Klub Leeds United gearbeitet.

Das sagt Marsch zur Vertragsverlängerung

„Vom ersten Tag an habe ich eine tiefe Verbundenheit zu dieser Mannschaft, zu diesem Land und zur Ausrichtung des Programms gespürt. Ich bin überzeugt, dass Kanada mit dieser Spielergeneration ein enormes Potenzial hat, und freue mich darauf, die Entwicklung des Fußballs im ganzen Land mitzuerleben“, sagte Marsch: „Ich bin begeistert, mich hier langfristig zu engagieren, um dieses Programm über Jahre hinweg mitzugestalten und diese Mannschaft weiterhin auf das höchste Niveau zu bringen.“