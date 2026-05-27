Lahm kritisiert Neuer-Entscheidung

SID 27.05.2026 • 07:31 Uhr Ex-Weltmeisterkapitän Philipp Lahm äußert Kritik an der späten Berufung von Manuel Neuer als deutsche Nummer eins.

Philipp Lahm hat die Kommunikation rund um die Rückholaktion von Torhüter Manuel Neuer für die Fußball-WM 2026 kritisiert. „Für mein Gefühl kam die Entscheidung, wer die Nummer 1 wird, sehr spät. Gerade auf der Torwartposition ist es wichtig, früh Klarheit zu haben – für die Mannschaft, aber auch für die beiden Torhüter selbst. Man muss sich festlegen“, sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 im Interview mit der Sport Bild.

Nagelsmann hatte Neuer am 21. Mai in den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen. Der Bundestrainer plant den 40 Jahre alten Keeper von Bayern München statt Oliver Baumann als Nummer eins für das Turnier ein.

Lahm versteht Neuer-Wahl

Lahm kann die Wahl von Nagelsmann trotz allem nachvollziehen. Neuer sei „immer noch der beste deutsche Torhüter“, betonte der 42-Jährige: „Er kann der Mannschaft durch seine Erfahrung und Ausstrahlung Stabilität geben. Das wird man beim Turnier sehen.“