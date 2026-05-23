Löw beneidet Nagelsmann nicht: "Die ganze Nation hängt dran"

Daniel Höhn , Martin Quast 23.05.2026 • 17:49 Uhr Joachim Löw spricht bei SPORT1 über den Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zudem zeigt er sich erleichtert, nicht mehr in der Verantwortung zu stehen.

Als ehemaliger Bundestrainer weiß Joachim Löw die aktuelle Situation um Julian Nagelsmann gut einzuschätzen. Daher kann er den Druck auf den aktuellen Coach der DFB-Auswahl auch gut nachvollziehen.

„Ein Trainer muss seine Entscheidungen so treffen, von denen er überzeugt ist. Es ist auch eine große Verantwortung. Die ganze Nation hängt ja da irgendwie da dran. Eine WM kann in einem Land vieles bewirken. Positive Energie, positive Stimmung. Viele besondere Momente“, sagte Löw bei einer Veranstaltung des VfB Stuttgart im Vorfeld des Pokal-Finals gegen den FC Bayern (ab 20 Uhr im LIVETICKER) in Berlin zu SPORT1.

Löw fügte hinzu: „Es kann sich auf ein ganzes Land auswirken. Und das ist auch schon eine Verantwortung. Ich hoffe, dass die Deutschen wieder die Verbindung herstellen können zwischen Mannschaft und Fan, dann hätten wir hier eine tolle Stimmung.“

Löw will nicht mit Nagelsmann tauschen

Der Weltmeistercoach von 2014 zeigte sich froh darüber, nicht mehr in der Verantwortung zu stehen: „Das hab ich oft genug gemacht und ich weiß, dass im Vorfeld ja immer diskutiert und debattiert wird. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Es wird kritisiert.“