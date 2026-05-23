Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

Löw beneidet Nagelsmann nicht: "Die ganze Nation hängt dran"

Löw: „Die ganze Nation hängt dran“

Joachim Löw spricht bei SPORT1 über den Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zudem zeigt er sich erleichtert, nicht mehr in der Verantwortung zu stehen.
Ex-Bundestrainer Joachim Löw äußert sich im Interview über die Bedeutung der WM-Kadernominierung und betont die große Verantwortung des Bundestrainers.
Daniel Höhn, Martin Quast
Joachim Löw spricht bei SPORT1 über den Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zudem zeigt er sich erleichtert, nicht mehr in der Verantwortung zu stehen.

Als ehemaliger Bundestrainer weiß Joachim Löw die aktuelle Situation um Julian Nagelsmann gut einzuschätzen. Daher kann er den Druck auf den aktuellen Coach der DFB-Auswahl auch gut nachvollziehen.

„Ein Trainer muss seine Entscheidungen so treffen, von denen er überzeugt ist. Es ist auch eine große Verantwortung. Die ganze Nation hängt ja da irgendwie da dran. Eine WM kann in einem Land vieles bewirken. Positive Energie, positive Stimmung. Viele besondere Momente“, sagte Löw bei einer Veranstaltung des VfB Stuttgart im Vorfeld des Pokal-Finals gegen den FC Bayern (ab 20 Uhr im LIVETICKER) in Berlin zu SPORT1.

Löw fügte hinzu: „Es kann sich auf ein ganzes Land auswirken. Und das ist auch schon eine Verantwortung. Ich hoffe, dass die Deutschen wieder die Verbindung herstellen können zwischen Mannschaft und Fan, dann hätten wir hier eine tolle Stimmung.“

Löw will nicht mit Nagelsmann tauschen

Der Weltmeistercoach von 2014 zeigte sich froh darüber, nicht mehr in der Verantwortung zu stehen: „Das hab ich oft genug gemacht und ich weiß, dass im Vorfeld ja immer diskutiert und debattiert wird. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Es wird kritisiert.“

Dass mit Alexander Nübel, Jamie Leweling, Deniz Undav und Angelo Stiller vier VfB-Profis für die WM nominiert wurde fand Löw „völlig berechtigt, weil die Spieler, die nominiert worden sind, sind ja auch zu Recht dabei, weil sie wirklich auch Leistungsträger beim VfB sind.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite