Marokko mit Hakimi und El Khannouss zur WM

Mit Bundesligaprofi Bilal El Khannouss und Anführer Achraf Hakimi will Marokkos Fußball-Nationalmannschaft ihren großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi berief neben PSG-Star Hakimi auch den Offensivspieler vom VfB Stuttgart in seinen 26er-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Vor vier Jahren in Katar waren die Nordafrikaner sensationell bis ins Halbfinale gestürmt.
WM: Marokko mit Hakimi und VfB-Star
Die Nordafrikaner wollen an ihren Erfolg von 2022 anknüpfen.
Star der Marokkaner: Achraf Hakimi
Die Marokkaner, die im März nach dem abgebrochenen Finale gegen den Senegal (0:1) am Grünen Tisch zum Afrika-Cup-Sieger ernannt worden waren, setzen zudem auf Offensivspieler Brahim Diaz von Real Madrid und den früheren Bayern-Profi Noussair Mazraoui.
Marokko trifft in Gruppe C auf Rekordweltmeister Brasilien, Schottland und Außenseiter Haiti.