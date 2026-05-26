Marokko mit Hakimi und El Khannouss zur WM

Mit Bundesligaprofi Bilal El Khannouss und Anführer Achraf Hakimi will Marokkos Fußball-Nationalmannschaft ihren großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi berief neben PSG-Star Hakimi auch den Offensivspieler vom VfB Stuttgart in seinen 26er-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Vor vier Jahren in Katar waren die Nordafrikaner sensationell bis ins Halbfinale gestürmt.