WM 2026
Marokko mit Hakimi und El Khannouss zur WM

Die Nordafrikaner wollen an ihren Erfolg von 2022 anknüpfen.
Star der Marokkaner: Achraf Hakimi
Mit Bundesligaprofi Bilal El Khannouss und Anführer Achraf Hakimi will Marokkos Fußball-Nationalmannschaft ihren großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi berief neben PSG-Star Hakimi auch den Offensivspieler vom VfB Stuttgart in seinen 26er-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Vor vier Jahren in Katar waren die Nordafrikaner sensationell bis ins Halbfinale gestürmt.

Die Marokkaner, die im März nach dem abgebrochenen Finale gegen den Senegal (0:1) am Grünen Tisch zum Afrika-Cup-Sieger ernannt worden waren, setzen zudem auf Offensivspieler Brahim Diaz von Real Madrid und den früheren Bayern-Profi Noussair Mazraoui.

Marokko trifft in Gruppe C auf Rekordweltmeister Brasilien, Schottland und Außenseiter Haiti.

