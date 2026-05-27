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Medien: AC Mailand wirbt um Rangnick

Topklub wohl heiß auf Rangnick

Nach dem Beben in der Führungsetage nehmen die Milan-Verantwortlichen wohl Ralf Rangnick ins Visier.
Ralf Rangnick trainiert aktuell Österreich
Ralf Rangnick trainiert aktuell Österreich
© IMAGO/Jan Huebner
SID
Nach dem Beben in der Führungsetage nehmen die Milan-Verantwortlichen wohl Ralf Rangnick ins Visier.

Der italienische Traditionsklub AC Mailand befasst sich bei der Suche nach einer neuen sportlichen Führung angeblich mit Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, reisten Milans Sportchef Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic am Dienstag für ein Treffen mit Rangnick nach Wien.

Die Mailänder hatten nach dem verpassten Einzug in die Champions League zuvor nahezu die gesamte Chef-Etage sowie Trainer Massimiliano Allegri entlassen.

Rangnick mit Österreich bei der WM

Neben dem Coach waren auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden. Mailand lockt Rangnick nun angeblich mit einer Doppelrolle als Trainer und Manager.

Mit Österreich trifft Rangnick bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in der Gruppe J auf Außenseiter Jordanien, Titelverteidiger Argentinien und Algerien.

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