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Michael Bublé und Katy Perry: FIFA plant drei Eröffnungsshows

WM : FIFA plant drei Eröffnungsshows

Die XXL-WM wird zur gigantischen Showbühne. Für das erstmals in drei Ländern und erstmals mit 48 Nationen stattfindende Turnier sind offenbar mehrere Eröffnungsfeiern geplant.
Gianni Infantino hält die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft für gerechtfertigt. Künstliche Preiserhöhungen durch Kauf und hohen Verkauf sind für den FIFA-Präsidenten akzeptabel.
SID
Die XXL-WM wird zur gigantischen Showbühne. Für das erstmals in drei Ländern und erstmals mit 48 Nationen stattfindende Turnier sind offenbar mehrere Eröffnungsfeiern geplant.

Michael Bublé in Toronto, Katy Perry in Los Angeles: Die XXL-WM in Nordamerika soll nicht nur sportlich neue Dimensionen erreichen, sondern auch zur gigantischen Showbühne werden. Für das erstmals in drei Ländern und erstmals mit 48 Nationen stattfindende Turnier sind offenbar mehrere Eröffnungsfeiern geplant.

Wie The Athletic berichtet, plant der Fußball-Weltverband FIFA je eine Zeremonie bei den Auftaktspielen der USA, Mexiko und Kanada. Zusätzlich soll es besondere Shows zum 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten geben.

WM-Eröffnungsshows sollen 15 Minuten dauern

Beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am 11. Juni im Azteken-Stadion sollen die Band Maná, Sänger Alejandro Fernández und Popstar Belinda auftreten. Am 12. Juni wird in Toronto demnach unter anderem Sänger Bublé vor dem Duell zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina singen und in Los Angeles ist eine Einlage von Pop-Ikone Perry vor dem Spiel der USA gegen Paraguay geplant.

Damit will die FIFA die Stadien schon weit vor dem Anpfiff füllen, die Shows sollen jeweils etwa 15 Minuten dauern. Darüber hinaus sind weitere Feierlichkeiten am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der USA, geplant.

Präsident Donald Trump hatte seit seiner Rückkehr ins Amt die Initiative „America 250“ vorangetrieben. Die FIFA beteiligt sich laut des Berichts mit Veranstaltungen in Philadelphia und Houston.

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