WM 2026: Erster Neuer-Auftritt nach DFB-Comeback

SID 29.05.2026 • 14:37 Uhr Dem neuen, alten Nationaltorwart fliegen bei seinem ersten öffentlichen Auftritt für den DFB seit seinem Rücktritt die Herzen zu.

Beim Anblick des WM-Pokals hatte Manuel Neuer sein großes Ziel direkt vor Augen. „Da habe ich ihn ja schon mal gewonnen“, sagte der neue, alte Nationaltorhüter, als er bei einer Autogrammstunde eine Replik der berühmten Trophäe gereicht bekam und auf dem südamerikanischen Kontinent unterzeichnete.

Als ihn der 19 Jahre alte Jonas aus Erlangen dann noch auf Nordamerika hinwies, entgegnete Neuer nur: „Es wäre ein Traum, ihn auch dort zu gewinnen.“

Der Begeisterung der Fans kann sich der 40-Jährige vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) schon einmal sicher sein.

Neuer löst im DFB-Camp Euphorie aus

Der erste öffentliche Auftritt des Bayern-Kapitäns im Kreise der Nationalmannschaft seit seinem Rücktritt vor zwei Jahren löste am Freitag riesige Euphorie aus. Hunderte Menschen, vor allem Familien mit Kindern, waren zum adidas-Store nach Herzogenaurach gekommen, um Neuer zu treffen.

Erste Fans hatten schon vor acht Uhr und damit deutlich über fünf Stunden auf den Rückkehrer gewartet, vor dem Eingang bildete sich eine hunderte Meter lange Schlange.

Drinnen gab Neuer geduldig Autogramme, lächelte freundlich, unterschrieb auf Trikots oder selbstgebastelten Plakaten und wechselte immer wieder ein paar nette Worte mit den Anhängern.

700 Autogrammkarten reichen Neuer nicht

Selbst als die 700 mitgebrachten Autogrammkarten aufgebraucht waren, erfüllte der Weltmeister von 2014 draußen weitere Wünsche. Nach einer knappen Stunde verabschiedete sich Neuer von den Fans mit hochgerecktem Daumen, unter großem Jubel fuhr er im schwarzen Van davon.

Auf das Comeback des Keepers müssen die Fans noch warten. Neuer, dessen lädierte linke Wade wie die rechte am Freitag in einem langen schwarzen Strumpf steckte, steht Bundestrainer Julian Nagelsmann nach seiner Verletzung für den ersten WM-Test am Sonntag in Mainz gegen Finnland (20.45 Uhr/ZDF) noch nicht zur Verfügung.