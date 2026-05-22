Mit Überraschungen: Tuchel nominiert England-Kader

SID 22.05.2026 • 11:27 Uhr Bayern-Star Harry Kane soll die Three Lions zum WM-Titel führen, unter anderem Cole Palmer und Phil Foden müssen zuschauen.

Mit den Superstars Harry Kane und Jude Bellingham, aber überraschend ohne Cole Palmer und Phil Foden strebt Thomas Tuchel mit England den ersten WM-Titel seit 60 Jaren an. Der deutsche Teammanager hat am Freitag seinen 26-Mann-Kader für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert und damit im Mutterland des Fußballs eine hitzige Debatte ausgelöst. Denn Tuchel sorgte für einige umstrittene Entscheidungen.

So sind neben den beiden Offensivstars Palmer (FC Chelsea) und Foden (Manchester City) etwa auch Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) und Abwehr-Routinier Harry Maguire (Manchester United) nicht dabei. Mit Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest sowie Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekamen auch die beiden derzeit besten englischen Torschützen der Premier League kein Ticket. Dafür aber sensationell Angreifer Ivan Toney vom saudiarabischen Klub Al-Ahli.

„In den letzten drei Tagen habe er „viele schwierige Entscheidungen“ treffen müssen, sagte Tuchel. Jetzt herrsche „Klarheit“, er fühle sich „erleichtert“ und ist „bereit loszulegen“. In etwas mehr als einer Woche „sitzen wir im Flugzeug und ich kann es kaum erwarten“.

Auf dem Weg zum ersehnten Titel werden die Three Lions von Kapitän Kane (Bayern München) und dem ehemaligen Bundesliga-Star Bellingham (Real Madrid) angeführt, auch Mittelfeldantreiber Declan Rice vom neuen Meister FC Arsenal kommt eine Schlüsselrolle zu. Insgesamt sind wieder 14 Spieler dabei, die vor zwei Jahren in Deutschland Vize-Europameister geworden waren. Für elf Profis wird die WM das erste große Turnier ihrer Karriere sein.