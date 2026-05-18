Europameister Spanien muss bei der Fußball-WM voraussichtlich ohne Fermin Lopez auskommen. Der Mittelfeldspieler von Meister FC Barcelona hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und muss operiert werden. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt.
Mittelfußbruch: Spanier Lopez vor WM-Aus
Der Profi von Meister FC Barcelona muss operiert werden.
Schlechte Nachrichten für Fermin Lopez
© AFP/SID/LLUIS GENE
Lopez erlitt die Verletzung am Sonntagabend im Spiel gegen Real Betis (3:1). Der 23-Jährige hat bislang sieben Länderspiele absolviert und gehört zum vorläufigen 55er-Aufgebot der Spanier für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).
Der Barca-Stammspieler hatte gute Karten, von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den endgültigen Kader berufen zu werden.