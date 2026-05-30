Jamal Musiala brennt auf sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und freut sich besonders auf die Wiedervereinigung mit Florian Wirtz. „Ich habe es vermisst, mit ihm zu zocken. Es macht richtig Spaß, mit ihm auf dem Platz zu sein“, sagte Musiala vor dem vorletzten WM-Test der DFB-Auswahl am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland.
Musiala brennt auf sein Comeback
Der Münchner bestritt sein bisher letztes Länderspiel im März 2025.
Musiala bestritt sein bisher letztes Länderspiel am 23. März 2025 in der Nations League gegen Italien (3:3). Vor einem Jahr verletzte sich der 23 Jahre alte Zauberfuß von Doublesieger Bayern München bei der Klub-WM schwer.
„Ich habe richtig Spaß hier. Die Tage waren super. Ich freue mich morgen auf dem Platz zu sein“, sagte der Offensivspieler, der gemeinsam mit Wirtz vor seinem Ausfall in der Nationalmannschaft als Traum-Duo „Wusiala“ gefeiert wurde.
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