Musiala mit kleinen Schritten: "Geduld ist die größte Sache"

SID 15.05.2026 • 05:41 Uhr Jamal Musiala hat die Fußball-WM im Blick. Allerdings wolle er "nicht zu viel nach vorne denken, man weiß nie was passiert", sagt der Nationalspieler.

Nach seiner langwierigen Verletzung ist für Nationalspieler Jamal Musiala mit Blick auf die Fußball-WM „Geduld die größte Sache. Für mich ist es jetzt einfach: Nicht zu viel nach vorne denken, man weiß nie was passiert. Aber ich glaube, für mich zählt jetzt, die kleinen Schritte zu machen“, sagte der Offensivspieler des FC Bayern im Sky-Interview. Er müsse sehen, „was ich noch extra machen kann“.

Musiala, der sich bei der Klub-WM im Vorjahr einen Wadenbeinbruch und eine Luxation des Sprunggelenks zugezogen hatte, ist nach seinem Comeback im Januar und einem kleinen Rückschlag noch nicht in Bestform. „Ich hatte gute Phasen, manchmal nicht so gute Phasen, was ganz normal ist“, sagte der 23-Jährige, „ich weiß, es sind noch Schritte nach vorne, was ich machen kann, was noch fehlt von letzter Saison. Aber ich glaube, was ich erwartet habe vor Monaten und wo ich jetzt bin – bin ich sehr, sehr zufrieden.“

Musialas Fokus gilt noch den Bayern

Es sei sehr schwierig, Geduld zu haben, „weil ich will eigentlich direkt, oder so schnell wie möglich, auf dem Level sein wie davor“.