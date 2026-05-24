Musikvideo: WM-Stars tanzen zu Shakiras Hit "Dai Dai"

SID 24.05.2026 • 10:22 Uhr Ob Messi, Mbappé oder Kane - zahlreiche Fußballstars haben einen Gastauftritt im Musikvideo des offiziellen WM-Songs.

Harry Kane präsentiert den Spielball, Weltmeister Lionel Messi jongliert lässig – und Kylian Mbappé tanzt: Für das offizielle Musikvideo zu ihrem WM-Song „Dai Dai“ hat Popikone Shakira zahlreiche Fußballstars vor die Kamera geholt. Neben Kane treten unter anderem auch die Münchner Jamal Musiala, Luis Díaz und Alphonso Davies im Clip der kolumbianischen Sängerin und des nigerianischen Reggae-Künstlers Burna Boy auf.

„We are ready (Wir sind bereit)“, betonen etwa Erling Haaland, Vinicius Júnior und Christian Pulisic zu Beginn des Videos. Auch später sind die Stars um Kane noch einmal zu sehen. Der offizielle Clip zu „Dai Dai“ – italienisch für „Los geht’s, los geht’s“ – erschien in der Nacht zu Sonntag.

Shakira hatte 2010 schon mit „Waka Waka (This is Africa)“ die Hymne zur Endrunde in Südafrika beigesteuert, 2014 legte die mittlerweile 49-Jährige mit „La La La“ für das Turnier in Brasilien nach, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal gewann. Dazu performte sie auch schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020.

Shakira auch in der Halbzeitshow vertreten