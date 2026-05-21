Ebola-Ausbruch: Kongo verschiebt WM-Trainingslager

SID 21.05.2026 • 07:23 Uhr Die kongolesische Nationalmannschaft reist kurzfristig nach Belgien statt nach Kinshasa. Die Entscheidung fällt in einer Phase wachsender Sorge nach dem Ebola-Ausbruch.

Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo hat nach dem Ebola-Ausbruch im Land ein geplantes Trainingslager zur Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada abgesagt.

Das für drei Tage in der Hauptstadt Kinshasa geplante Camp wurde nach Belgien verlegt. Dies teilte ein Mannschaftsvertreter der französischen Nachrichtenagentur AFP mit – ohne jedoch zu bestätigen, dass der Ebola-Ausbruch der Grund für diese Entscheidung war.

Der Schritt erfolgt wenige Tage nach der Bekanntgabe eines neuen Ebola-Ausbruchs im Kongo. Dem 17. Ausbruch werden bereits 139 Todesfälle bei rund 600 wahrscheinlichen Krankheitsfällen zugeschrieben.

USA erlauben Kongo-Team die Einreise

Das US-Außenministerium hatte zuletzt bestätigt, der Nationalmannschaft der DR Kongo die Einreise zur WM (11. Juni bis 19. Juli) trotz der geltenden Ebola-Beschränkungen zu ermöglichen.

Nicht-US-Bürgern ist die Einreise eigentlich untersagt, wenn sie sich in den vergangenen 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo, Uganda oder dem Südsudan aufgehalten haben.