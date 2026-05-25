Nach Schrecksekunde: Leichte Entwarnung bei Messi

SID 25.05.2026 • 23:47 Uhr Im letzten MLS-Spiel vor der WM hatte der Superstar vorzeitig den Platz verlassen - und muss wohl nur kurz pausieren.

Argentiniens Starspieler Lionel Messi hat sich drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM wohl nicht schwerer verletzt. Wie die argentinische Zeitung „La Nación“ am Montagabend berichtete, könne ein Muskelfaserriss nach Untersuchungen in Miami ausgeschlossen werden, der 38-Jährige habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten und müsse sich nun etwa zehn Tage lang erholen. Auch andere Medien berichteten entsprechend.

Messi hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) beim 6:4 (4:4) seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung gebeten. Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel. „Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen“, hatte Miamis argentinischer Trainer Guillermo Hoyos die Auswechslung bereits heruntergespielt.