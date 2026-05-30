Nagelsmann kann fast aus dem Vollen schöpfen

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im vorletzten WM-Test fast aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz nahmen am Samstagvormittag bis auf Manuel Neuer und Kai Havertz alle Spieler teil. Neuer arbeitete aufgrund seiner Wadenprobleme weiter individuell, Havertz bestreitet am Abend mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest.
Nagelsmann nahezu mit Bestbesetzung
Im WM-Test gegen Finnland muss der Bundestrainer nur auf Manuel Neuer und Kai Havertz verzichten.
DFB-Training am Samstag in Herzogenaurach
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Für Neuer wird sein Münchner Teamkollege Jonas Urbig gegen die Finnen in den Kader rücken. Für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) ist Urbig als Trainingstorhüter vorgesehen. Die DFB-Auswahl fliegt am Dienstagmittag von Frankfurt/Main nach Chicago. Dort steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA auf dem Programm. Dann sollen auch Neuer und Havertz dabei sein.
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