Nagelsmann kann fast aus dem Vollen schöpfen

SID 30.05.2026 • 11:29 Uhr Im WM-Test gegen Finnland muss der Bundestrainer nur auf Manuel Neuer und Kai Havertz verzichten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im vorletzten WM-Test fast aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz nahmen am Samstagvormittag bis auf Manuel Neuer und Kai Havertz alle Spieler teil. Neuer arbeitete aufgrund seiner Wadenprobleme weiter individuell, Havertz bestreitet am Abend mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest.