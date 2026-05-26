WM 2026: Kuriosum bei deutschen Rückennummern

SPORT1 26.05.2026 • 15:40 Uhr Julian Nagelsmann plant mit Manuel Neuer als Nummer eins. Das spiegelt sich auch bei der Vergabe der Rückennummern wider. Bei den Offensivspielern gibt es ein Kuriosum.

Nationaltorhüter Manuel Neuer wird bei der Fußball-WM wie erwartet mit der Rückennummer „1“ auflaufen. Der 40-Jährige, der für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sein DFB-Comeback geben wird, ist bei Bundestrainer Julian Nagelsmann als erster Keeper eingeplant.

Der Hoffenheimer Oliver Baumann, der ins zweite Glied rückt, erhält die Nummer „12“. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit.

Nationalmannschaft: Kuriosum um die Nummer „9“

Zudem gibt es beim Blick auf die Offensivspieler ein Kuriosum: Die Nummer „9“ trägt Flügelstürmer Jamie Leweling – auch weil ein klassischer Neuner im Kader fehlt.

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Bislang trug Niclas Füllkrug die „9“ auf dem Rücken, der Angreifer war zuletzt an die AC Mailand verliehen und wurde nun von Nagelsmann nicht für die WM nominiert. Leweling übernimmt nun die Rückennummer, aber nicht die Position, denn der Offensivspieler des VfB Stuttgart ist vornehmlich auf der rechten Außenbahn zuhause.

DFB-Team: Kimmich mit gewohnter Rückennummer

Ansonsten laufen die deutschen Spieler vornehmlich mit den Nummern auf, die sie bereits auf dem Weg zur WM trugen. Jungstar Lennart Karl bekommt die „25“, Kapitän Joshua Kimmich trägt wie gewohnt die „6“ auf dem Rücken. Als dritter Torhüter im Kader erhält der Stuttgarter Alexander Nübel die „21“.

Das DFB-Team beginnt am Mittwoch in Herzogenaurach die WM-Vorbereitung. Neuer verpasste am Wochenende das DFB-Pokalfinale mit Bayern München, nachdem er sich im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln verletzt hatte. Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen.

„Jeder weiß, welche Aura Manu hat, welche Qualitäten er hat, was er einer Mannschaft gibt. Er wird der Mannschaft helfen“, hatte Nagelsmann bei der Bekanntgabe seines 26er-Kaders in der Vorwoche über Neuer gesagt.