Neuer gibt WM-Update

SID 23.05.2026 • 23:29 Uhr Der Bayern-Torwart fehlt im Pokalfinale, feiert nach dem Triumph jedoch kräftig mit und blickt Richtung WM.

Bei der Pokalparty im Berliner Olympiastadion konnte Manuel Neuer sogar schon wieder etwas springen. Ein gutes Zeichen für die WM? „Ein kleiner Hüpfer war das nur. Hierfür reicht es auf jeden Fall – zum Jubeln“, sagte der verletzte Torwart von Bayern München nach dem 3:0 (0:0)-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am ARD-Mikro – und schob nach: „Ich bin auf einem guten Weg.“

Beim Finale am Samstag saß der 40-Jährige wegen einer Wadenblessur nur am Rand, Ersatzmann Jonas Urbig hütete das Tor. Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) soll Neuer nach der spektakulären Rückholaktion wieder die Nummer eins von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein.

DFB startet Mittwoch seine WM-Vorbereitung

„Aus Nationalmannschaftssicht ist es gut, dass er noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann“, hatte Nagelsmann am Freitag bei DFB.TV betont.