New York: Kritik an WM-Transport hat Folgen

SID 08.05.2026 • 14:46 Uhr Nach massiver Kritik an den Transportkosten bei der Fußball-WM im Sommer hat das Verkehrsunternehmen NJ Transit die Preise wieder etwas gesenkt. Eine Zugfahrt von Manhattan zum Stadion und zurück kostet nun „nur” noch 105 US-Dollar.

Nach massiver Kritik an den Transportkosten bei der Fußball-WM im Sommer hat das Verkehrsunternehmen NJ Transit die Preise wieder etwas gesenkt. Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers statt 150 nun 105 US-Dollar (ca. 90 Euro) kosten.

Dies betrifft auch deutsche Fans, die das Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador am 25. Juni im Stadion verfolgen wollen. Der übliche Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 12,90 Dollar. Für jedes der acht WM-Spiele vor den Toren New Yorks, darunter auch das Finale am 19. Juli, werden lediglich 40.000 Zugtickets verfügbar sein. Das Stadion besitzt ein Fassungsvermögen von 82.500 Zuschauern.

Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, habe NJ Transit gebeten, private Sponsoren und andere Finanzierungsquellen zu finden, „um die Kosten der Tickets zu senken“, sagte der Chef des Transportunternehmens, Kris Kolluri. Zuvor hatte der Weltverband FIFA Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Kosten für den Transport der Fans zurückgewiesen. Sherrill setzt sich dafür ein, dass die Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

WM: Nicht nur New York verlangt extreme Preise

Die FIFA, die bereits wegen der hohen Ticketpreise für die Spiele in der Kritik steht und Rekordeinnahmen erwartet, erklärte, dass die ursprünglichen Vereinbarungen mit den Gastgeberstädten „einen kostenlosen Transport für Fans zu allen Spielen“ vorgesehen hätten. Nach einer Neuverhandlung sei vereinbart worden, dass der Transport an Spieltagen „zum Selbstkostenpreis“ angeboten werde.

New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar (ca. 80 Euro) für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar (ca. 68 Euro) steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte. In Philadelphia wird die Rückfahrt vom Stadion dagegen nach den WM-Spielen kostenlos sein.