New York verlost 1000 WM-Tickets für 50 US-Dollar

SID 21.05.2026 • 15:28 Uhr Während Fans über die hohen WM-Kosten klagen, setzt New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani ein Zeichen.

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat offenbar einen Deal für günstigere Tickets mit FIFA-Präsident Gianni Infantino ausgehandelt. 1000 Karten für die WM im Sommer sollen per Losverfahren an Einwohner der US-Metropole gehen – zum Preis von nur 50 US-Dollar. Dies wären die günstigsten Karten, die Fans auf direktem Weg erwerben können. Inklusive soll auch die Hin- und Rückfahrt zum MetLife Stadium sein.

Laut The Athletic soll Mamdani, selbst großer Fußballfan des englischen Meisters FC Arsenal, die Thematik bei einem Treffen im März mit Infantino angesprochen haben. In einem Interview mit dem Portal im Oktober hatte der demokratische Politiker die hohen Preise kritisiert, diese drohten, „genau die Menschen auszuschließen, die dieses Spiel so besonders machen“.

Mamdani: Deal mit Infantino?

Im Wahlkampf hatte Mamdani versprochen, sich für einen besseren Zugang der Menschen zum Turnier (11. Juni bis 19. Juli) einzusetzen.

Die teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise des Weltverbandes führen seit Monaten zu Kritik. Für Aufsehen sorgte auch die Erhöhung der Preise im öffentlichen Nahverkehr. Der Zug von Manhattan zum Stadion kostet während der WM 98 US-Dollar – statt 12,90.