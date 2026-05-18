Rangnick nominiert 14 Bundesliga-Profis für WM

SID 18.05.2026 • 16:00 Uhr Der Teamchef der Österreicher geht zuversichtlich ins Turnier.

Der österreichische Teamchef Ralf Rangnick will mit geballter Bundesliga-Power bei der Fußball-WM für Furore sorgen. Der 67-Jährige nominierte am Montag 14 Profis aus deutschen Klubs für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). „Wir wollen bei der WM so weit kommen, wie es geht. Wir haben versucht, die Besten einzuladen, aber auch jene, die für die Art, wie wir spielen, die Richtigen sind“, sagte Rangnick bei der Präsentation seines 26er-Kaders.

In der Defensive setzt der erfahrene Coach neben Führungsspieler David Alaba auch auf Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene, Stefan Posch (beide FSV Mainz 05) und Alexander Prass (TSG Hoffenheim). Für das Mittelfeld nominierte Rangnick die Bundesliga-Legionäre Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (alle RB Leipzig), Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka (beide Borussia Dortmund), Konrad Laimer (Bayern München), Romano Schmid (Werder Bremen) und Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg). Auch Paul Wanner, der auch für die DFB-Auswahl hätte spielen können, ist dabei. Im Sturm setzt Ragnick unter anderem auf den Augsburger Michael Gregoritsch.

„Wenn alle gesund bleiben, dann sind wir sehr zufrieden und dann traue ich uns einiges zu mit diesem Kader. Wir wollen weiter kommen, als bei der EURO. Das bedeutet, dass wir in der Gruppe weiterkommen wollen und dann auch zumindest das erste Playoff-Spiel überstehen“, sagte Rangnick.