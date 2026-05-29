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DFB-Team: Will Kimmich bald den Matthäus-Rekord?

Will Kimmich den Matthäus-Rekord?

Der Rekordnationalspiele hat 150 Länderspiele absolviert, Kimmich steht bei 108.
Joshua Kimmich äußert sich zum Comeback von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft. Was hält er von der öffentlichen Diskussion? Und welche Rolle spielte er in der ganzen Angelegenheit?
SID
Der Rekordnationalspiele hat 150 Länderspiele absolviert, Kimmich steht bei 108.

Joshua Kimmich schielt ganz vorsichtig auf die Bestmarke des deutschen Fußball-Rekordnationalspielers Lothar Matthäus. „Man jagt nicht die 150 Länderspiele“, sagte der Nationalmannschaftskapitän am Freitag in Herzogenaurach zwar, es sei aber „eine Marke, die man im Kopf hat“.

Kimmich hat bisher 108 Länderspiele absolviert und liegt damit in der ewigen Bestenliste des DFB gemeinsam mit Jürgen Klinsmann auf Platz neun. „100 Länderspiele haben noch gar nicht so viele Spieler erreicht“, betonte der 31-Jährige, daher sei das schon „etwas Besonderes“.

Kimmich will noch „ein paar Jahre“ für den DFB auflaufen

Auf eine genaue Zahl für die Zukunft wollte sich Kimmich nicht festlegen.

„Bei der Nationalmannschaft denkt man oft in Turnieren, weil man diesen Zwei-Jahres-Rhythmus hat. Man versucht so viele Turniere wie möglich zu spielen und diese so erfolgreich wie möglich“, sagte Kimmich.

Er habe aber „Bock, noch ein paar Jahre für Deutschland zu spielen“. Womöglich bis zu seinem 150. Länderspiel?

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