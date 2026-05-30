Reus überzeugt: Klopp wird Bundestrainer

SID 30.05.2026 • 10:58 Uhr Bei der WM ist der ehemalige BVB-Coach als TV-Experte im Einsatz.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus sieht seinen Ex-Coach Jürgen Klopp als künftigen Bundestrainer. „Wir haben mit Julian Nagelsmann einen hervorragenden Trainer auf dieser Position. Dennoch glaube ich, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass er es eines Tages auch werden wird“, sagte der ehemalige Dortmunder im Gespräch mit Sports Illustrated Deutschland.

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird Klopp als Experte für MagentaTV arbeiten. Zuletzt erklärte er, dass ihm die Debatte über ein Engagement als Bundestrainer „völlig wurscht“ sei. Nagelsmann besitzt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zudem einen Vertrag bis zur EM 2028.