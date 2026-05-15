Rücken-OP: De Ligt verpasst WM

SID 15.05.2026 • 16:59 Uhr Matthijs de Ligt steht für die niederländische Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung. Der ehemalige Bayern-Verteidiger unterzog sich einer Operation.

Der frühere Bayern-Star Matthijs de Ligt steht der Niederlande für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht zur Verfügung.

Der Innenverteidiger von Manchester United unterzog sich einer Operation am Rücken, wie Englands Rekordmeister mitteilte.

Der 26-Jährige wird voraussichtlich erst wieder zu Beginn der kommenden Saison einsatzbereit sein. Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni. De Ligt, der zwischen 2022 und 2024 in München spielte, fällt aufgrund einer Rückenverletzung seit vergangenen November aus. Zuletzt hatte er zumindest wieder trainiert, nun aber die bittere Gewissheit.

De Ligt: Operation als beste Vorgehensweise

„Nachdem er während seines gesamten Rehabilitationsprozesses fleißig gearbeitet hat, wurde entschieden, dass ein korrigierender Eingriff die beste Vorgehensweise ist“, hieß es nun vonseiten der Red Devils.

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