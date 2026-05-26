Rüdiger vor Vertragsverlängerung bei Real

SID 26.05.2026 • 18:02 Uhr Der DFB-Star soll laut Medienberichten bis 2027 bei den Königlichen bleiben.

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der 33-Jährige soll bis 2027 bei den Königlichen unterschreiben. Sein bisheriger Vertrag läuft im Sommer aus. Dies berichteten am Dienstagabend The Athletic und die Bild.

Die erwartete Verlängerung entspräche auch der Vereinspolitik von Real, wonach Spieler über 30 nur noch jeweils für ein Jahr an den Klub gebunden werden. Rüdiger, der in dieser Saison einige Male verletzt ausgefallen war, würde somit seine Zukunft noch vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) klären.

Der 82-malige Länderspiele war 2022 vom FC Chelsea zu Real gewechselt. Mit Madrid gewann der Innenverteidiger die Klub-WM, die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. In dieser Saison waren die Königlichen allerdings erneut leer ausgegangen. Startrainer José Mourinho, der laut Medienberichten vor einer Rückkehr zu Real steht, soll Kylian Mbappé, Rüdiger und Co. wieder in die Spur bringen.