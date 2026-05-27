Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

WM: Ende für Messi-Statue nach sechs Monaten

Messi-Statue schon Geschichte

Nach einem halben Jahr muss die Messi-Statue in Indien schon wieder abgebaut werden.
Der ehemalige argentinische Nationalspieler Pablo Zabaleta sieht Spanien, Frankreich und England als WM-Favoriten. Titelträger Argentinien dürfe man wegen Lionel Messi aber nie abschreiben.
SID
Nach einem halben Jahr muss die Messi-Statue in Indien schon wieder abgebaut werden.

Eine Statue des argentinischen Fußballstars Lionel Messi in der indischen Stadt Kalkutta muss wieder abgebaut werden. Ein Abgeordneter des Bundesstaates Westbengalen erklärte, dass sie „im Wind schwankt“ und deshalb „von Ingenieuren als unsicher eingestuft“ wurde. Aktuell wird die Skulptur von Seilen gehalten, die über eine viel befahrene Straße ragen. Wann die Statue genau abgebaut wird, ist bisher unklar.

Erst im Dezember hatte Messi das 21 Meter hohe Monument im Rahmen seiner dreitägigen „Goat Tour“ durch Indien selbst feierlich enthüllt. Die Statue zeigt ihn in Gold, wie er den WM-Pokal von 2022 in die Höhe streckt.

Der 38-Jährige beginnt mit Argentinien am 16. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Algerien die Mission Titelverteidigung bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Für Messi wird es die sechste WM-Teilnahme.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite