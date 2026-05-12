Stars im Sturm: Schweden gibt WM-Kader bekannt

SID 12.05.2026 • 19:39 Uhr Schweden gibt seinen Kader für die WM 2026 bekannt. Die Stürmerstars ragen aus dem Aufgebot heraus. Trainer Graham Potter will ein homogenes Team bei der WM.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft geht mit den Stürmerstars Alexander Isak und Viktor Gyökeres sowie vier in Deutschland aktiven Profis in die WM.

Bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) sind unter anderem Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Eric Smith (FC St. Pauli), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) dabei.

„Ich habe eine Gruppe ausgewählt, die zusammenhält und in der die Spieler ihr volles Potenzial ausschöpfen. Eine Weltmeisterschaft ist etwas anderes als ein gewöhnlicher Lehrgang“, sagte Nationaltrainer Graham Potter: „Wir stehen vor besonderen Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen. Diese Stärke entwickeln wir mit der richtigen Mischung aus Spielern, in der jeder Einzelne wichtig ist.“

Schweden landet über Umwege bei der WM

Die Schweden hatten eine ganz schwache Qualifikation gespielt, durften aber aufgrund ihrer Nations-League-Ergebnisse an den Playoffs teilnehmen – und sicherten sich so das WM-Ticket. Sie treffen in Gruppe F auf die Niederlande, Japan und Tunesien.