Spaniens Williams trotz Muskelverletzung wohl fit für die WM

SID 11.05.2026 • 16:40 Uhr Die Iberer zitterten nach der verletzungsbedingten Auswechslung um den Leistungsträger. Nun gibt es für die WM Entwarnung.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft kann auf ihrer Titel-Mission bei der Weltmeisterschaft wohl auf Flügelspieler Nico Williams von Athletic Bilbao setzen.

Der 23-Jährige muss zwar wegen einer „mittelschweren Muskelverletzung“ die Vereins-Saison vorzeitig beenden, soll für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aber rechtzeitig fit werden. Dies teilte sein Verein am Montag mit, während spanische Medien über eine Ausfallzeit von rund drei Wochen spekulierten.

Bis zum WM-Auftakt der Spanier gegen Kap Verde (15. Juni) bleiben noch exakt fünf Wochen.

WM: Williams fehlte Spanien oft verletzt

Der bereits im gesamten Saisonverlauf immer wieder von Blessuren zurückgeworfene Nico Williams hatte sich am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen den FC Valencia (0:1) erneut verletzt und musste von seinem Bruder Inaki ersetzt werden. Der 23-Jährige stand in dieser Spielzeit lediglich in der Hälfte der Spiele von Bilbao in der Startelf, immer wieder bremsten ihn Leistenprobleme.