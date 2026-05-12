Streich wird WM-Experte beim ZDF

SID 12.05.2026 • 11:41 Uhr Der Mainzer Sender verstärkt sein Team mit den langjährigen Coach des SC Freiburg.

Zwölf Jahre prägte er als Trainer des SC Freiburg eine Ära – nun probiert sich Christian Streich in einem neuen Job: Wie das ZDF am Dienstag mitteilte, verstärkt der 60-Jährige das Expertenteam des Mainzer Senders für die Übertragungen der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Bereits am Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika wird Streich im WM-Studio in Berlin präsent sein und an der Seite der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und des Moderators Jochen Breyer seine Einschätzungen abgeben.

„Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten“, wurde Streich in der ZDF-Mitteilung zitiert. Sein Ziel sei es, „die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist.“ ZDF-Sportchef Yorck Polus bezeichnete Streich als „besonderen Trainertyp, der für seine klaren Worte bekannt ist“.