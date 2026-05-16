Bayern-Star für WM nominiert

SID 16.05.2026 • 10:28 Uhr Minjae Kim vom FC Bayern steht im WM-Kader von Südkorea. Zwei weitere Bundesliga-Profis wurden ebenfalls berufen.

Südkorea setzt bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada auf ein Trio aus der Bundesliga. FC Bayerns Innenverteidiger Minjae Kim, der Mainzer Jae-sung Lee und der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Jens Castrop von Borussia Mönchengladbach wurden von Nationaltrainer Myung-bo Hong in den Kader für die Endrunde berufen.

Castrop ist erst seit vergangenen August für das Heimatland seiner Mutter spielberechtigt. Der in Düsseldorf geborene Mittelfeldspieler hatte zuvor sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, für die U21-Auswahl kam er zu vier Einsätzen.

Südkorea trifft auf Co-Gastgeber Mexiko

Angeführt wird das Aufgebot von Heung-min Son. Der frühere Hamburger und Leverkusener, der mittlerweile in der MLS für Los Angeles FC spielt, steht vor seiner vierten Weltmeisterschaft, das Land vor seiner zwölften.