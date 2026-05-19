Toni Kroos scherzt wegen WM-Nominierung: "Rob kann Urlaub buchen"

Geht es nach Toni Kroos, sind die Chancen von Robert Andrich, noch auf den WM-Zug aufzuspringen, nicht besonders groß.
WM? Kroos scherzt wegen Andrich
„Ich glaube, in Robs Fall: Rob kann Urlaub buchen“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ mit einem Lachen und berichtete von einem Telefonat mit dem Profi von Bayer Leverkusen.
WM: Noch keine Gewissheit bei Andrich
Demnach habe er mit Andrich telefoniert, der noch nicht wisse, ob er beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA dabei ist. Entsprechend habe der Mittelfeldspieler bisher noch darauf verzichtet, eine Urlaubsreise zu buchen.
„Da gibt es ja ein paar Kandidaten, die auf der Kippe stehen. Das sind die Tage jetzt, da guckst du ab und zu mal aufs Telefon. Hat er jetzt angerufen? Ruft er jetzt an?“, erklärte Kroos in Anbetracht von möglichen Anrufen von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Nagelsmanns Kader mit Spannung erwartet
Was Andrich angeht, schätzte Kroos die Chancen allerdings in Anbetracht des Saisonverlaufs und der jüngsten Nominierungen als sehr gering ein, was er ihm auch mitgeteilt habe. „Ich würde mich mega für ihn freuen, wenn er doch dabei wäre. Aber ich weiß nicht wie die Anzeichen sind. Wenn du die letzten ein, zwei Male nicht dabei warst, ist es schon schwieriger“, meinte Kroos.
Und tatsächlich: Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sich Nagelsmann am Dienstag bei Andrich gemeldet haben und ihm die Nachricht überbracht haben, ihn am Donnerstag nicht für den deutschen WM-Kader zu nominieren.