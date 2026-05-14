Tragische Figur nicht dabei: Frankreichs WM-Kader fix!

Der Kader der französischen Nationalmannschaft für die WM 2026 steht fest. Didier Deschamps setzt auf die Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano, sorgt aber auch für Überraschungen: Der Name eines Stars von Real Madrid fehlt!
Julius Schamburg
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat seinen Kader für die WM in Kanada, Mexiko und den USA bekannt gegeben.

Am Donnerstagabend ließ Deschamps über den Verband mitteilen, wer es in den 26-köpfigen Kader für das große Turnier im Sommer geschafft hat.

Camavinga darf nicht mit zur WM

Überraschenderweise nicht mit dabei: Eduardo Camavinga, der beim Aus von Real Madrid gegen den FC Bayern zur tragischen Figur geworden war und dessen Zukunft seitdem unklar ist.

„Er hat eine schwere Saison hinter sich, in der er nicht viel gespielt hat und oft verletzt war. Er ist noch jung. Ich muss Entscheidungen treffen und meinen Kader zusammenstellen. Aber ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht er heute Abend ist“, erklärte Deschamps auf der Pressekonferenz.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Jean-Philippe Mateta darf mit zur WM reisen. Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani hat es nicht in den Kader geschafft.

Auf der Torwartposition gab es auch eine Überraschung. Hinter Mike Maignan und Brice Samba wird Robin Risser als dritter Torwart mit zur WM reisen. Lucas Chevalier vom frischgebackenen Meister Paris Saint-Germain ist nicht mit dabei.

Frankreichs WM-Kader:

Tor: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennes), Robin Risser (RC Lens).

Abwehr: William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern München), Malo Gusto (FC Chelsea), Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Theo Hernández (Al-Hilal), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (FC Barcelona).

Mittelfeld: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), N’Golo Kanté (Fenerbahce Istanbul), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Manu Koné (AS Rom), Adrien Rabiot (AC Milan).

Sturm: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Michael Olise (FC Bayern München), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Mailand), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

