Trapp über WM: "Wäre natürlich sofort dabei"

SID 06.05.2026 • 07:15 Uhr Kevin Trapp hat über eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Der Torhüter bestritt unter Joachim Löw und Hansi Flick insgesamt neun Spiele.

Torhüter Kevin Trapp hat sich zurückhaltend hinsichtlich einer möglichen Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geäußert – und gleichzeitig seine Bereitschaft signalisiert. „Sollte es Bedarf geben und man mich brauchen, wäre ich natürlich sofort und mit absolutem Commitment dabei“, sagte Trapp der Sport Bild.

In erster Linie habe er jedoch „in Frankreich eine Verantwortung gegenüber dem Paris FC und meinem Team. Der will ich gerecht werden. Ob daraus etwas entsteht – ich weiß es nicht.“

Trapp war zuletzt nicht beim DFB-Team

Der frühere Torhüter von Eintracht Frankfurt, der seit 2025 beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag steht, bestritt zwischen 2017 und 2023 neun Spiele für die Nationalmannschaft. Dass während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) weitere hinzukommen, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

„Ich kenne Julian Nagelsmann und sein Team gut. Ich bin Fan der Nationalmannschaft. Sie werden von mir keine großen Töne hören. Ich will und muss nichts lautstark fordern“, sagte der 35-Jährige.