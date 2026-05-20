Ebola-Beschränkungen: USA erlauben Kongo-Team WM-Einreise

SID 20.05.2026 • 07:07 Uhr Dem WM-Start der DR Kongo steht offenbar nichts im Weg. Ein Ebola-Ausbruch hatte zuletzt für Beschränkungen in den USA gesorgt.

Die USA werden der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo die Einreise zur Fußball-WM (11. Juni bis 19. Juli) trotz der geltenden Ebola-Beschränkungen ermöglichen.

Das bestätigte ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums. „Wir gehen davon aus, dass das Team der DR Kongo an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann“, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte.

Die Vereinigten Staaten haben wegen des Ebola-Ausbruchs Nicht-US-Bürgern die Einreise untersagt, wenn sie sich in den vergangenen 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo, Uganda oder dem Südsudan aufgehalten haben.

Wohl keine generelle Ausnahme für Fans

Nach Angaben des US-Vertreters haben die Kongolesen bereits in Europa trainiert und seien daher möglicherweise ohnehin nicht von der Regelung betroffen.

Sollten sich Spieler zuletzt doch in der DR Kongo aufgehalten haben, müssten sie strenge Gesundheitskontrollen durchlaufen – ähnlich wie US-Bürger und Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus bei ihrer Rückkehr. Eine generelle Ausnahme für Fans aus der DR Kongo werde es hingegen nicht geben.