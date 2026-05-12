WM: TV-Hammer um Streich

Johannes Behm 12.05.2026 • 11:19 Uhr Christian Streich wird bei der WM im Sommer als TV-Experte tätig sein. Gleich beim Eröffnungsspiel wird die Trainer-Ikone ans Mikrofon treten.

Christian Streich wird bei der Weltmeisterschaft im Sommer als TV-Experte tätig sein. Die Trainer-Ikone des SC Freiburg wird beim ZDF die Expertenriege um die beiden Ex-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer unterstützen. Auch Fritzy Kromp, Trainerin bei den Frauen von Werder Bremen, wird am Start sein.

Streich, der direkt beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (11. Juni, 21 Uhr) im Einsatz sein wird, blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich darauf, mir vorab schon Spiele anzuschauen, um mich auf die neue Aufgabe vorzubereiten“, wurde der 60-Jährige zitiert.

Streich bei DFB-Spiel im Einsatz

„Für das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika schaue ich mir zwei, drei Freundschaftsspiele an, um die Spieler kennenzulernen und ihre Art zu spielen“, kündigte der ehemalige Freiburg-Trainer an. „Und dann gehe ich ins ZDF-Studio und diskutiere das mit den anderen in der Runde.“

„Ich hoffe, die Spielszenen aus Trainersicht so zu erklären, dass dies für die Zuschauer zuhause auch nachvollziehbar und einleuchtend ist“, teilte Streich mit. Der ehemalige Freiburg-Trainer wird neben dem Eröffnungsspiel auch am 17. Juni (Portugal vs. DR Kongo und England vs. Kroatien) sowie am 20. Juni (Niederlande vs. Schweden und Deutschland vs. Elfenbeinküste) im Einsatz sein.