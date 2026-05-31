Undav gibt Entwarnung: „Nichts Wildes“

SID 31.05.2026 • 22:56 Uhr Der zweifache Torschütze wird beim 4:0 gegen Finnland ausgewechselt - Sorgen macht sich der Stuttgarter aber nicht.

Doppelpacker Deniz Undav konnte die Fußball-Nation 14 Tage vor dem WM-Auftakt gegen Curacao nach seiner Auswechslung schnell beruhigen. „Ich habe ein bisschen Schmerzen, nichts Wildes. Ein paar tage Behandlung, dann ist wieder gut“, sagte der Mittelstürmer nach dem 4:0 (1:0) im vorletzten Vorbereitungsspiel am Sonntag in Mainz. Undav hielt sich den Oberschenkel, als er nach 61 Minuten ausgewechselt wurde.