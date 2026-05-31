Doppelpacker Deniz Undav konnte die Fußball-Nation 14 Tage vor dem WM-Auftakt gegen Curacao nach seiner Auswechslung schnell beruhigen. „Ich habe ein bisschen Schmerzen, nichts Wildes. Ein paar tage Behandlung, dann ist wieder gut“, sagte der Mittelstürmer nach dem 4:0 (1:0) im vorletzten Vorbereitungsspiel am Sonntag in Mainz. Undav hielt sich den Oberschenkel, als er nach 61 Minuten ausgewechselt wurde.
Undav gibt Entwarnung: „Nichts Wildes“
Der zweifache Torschütze wird beim 4:0 gegen Finnland ausgewechselt - Sorgen macht sich der Stuttgarter aber nicht.
Deniz Undav nach seinem Treffer zum 3:0
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
Der für sein großes Selbstvertrauen bekannte Undav hatte geliefert mit zwei Toren (34./57.) und der Vorlage zum 2:0 durch Florian Wirtz (48.). Danach sagte er lapidar, Bundestrainer Julian Nagelsmann müsse über seine Einsätze „entscheiden“, er könne „nur versuchen, meinen Job zu erledigen.“ Für ihn persönlich sei der Abend aber „eine Zehn von Zehn“ gewesen.