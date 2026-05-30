Undav in Müller-Rolle? "Sehr guter Vergleich"

SID 30.05.2026 • 06:33 Uhr Dem Stuttgarter sind gute Kommunikation, Lockerheit und Spaß enorm wichtig.

„Radio Müller“ spielt längst nicht mehr für die Fußball-Nationalmannschaft, der Stuttgarter Deniz Undav übernimmt die vakante Rolle des Stimmungsmachers von Thomas Müller nur zu gern. Der Vergleich mit dem früheren Bayern-Star sei „ein sehr guter“, sagte der Offensivspieler bei DFB.TV: „Ich bin halt anders als Thomas, wir sprechen auch eine andere Sprache. Also wir reden schon Deutsch, aber der Slang ist anders.“

Undav betonte, dass eine gute Atmosphäre innerhalb des Teams bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) essenziell sei. „Wir sind wie eine Klassenfahrt. Wir sind jetzt hoffentlich sechs Wochen, sieben Wochen zusammen und da musst du halt eine gute Stimmung haben (…), versuchen, den Leuten zu zeigen, man kann Gas geben und entspannt sein außerhalb des Platzes“, sagte der 29-Jährige: „Und ich versuche, einfach weiter mein Ding zu machen und hoffe, dass ich den Leuten helfen kann.“

Dass er am 19. Juli, am Tag des WM-Finales, seinen 30. Geburtstag feiert, ist Undav nach eigener Aussage noch egal. „Ich denke gar nicht so weit an die Zukunft, sondern wir haben jetzt erst mal ein Testspiel gegen Finnland“, sagte er mit Blick aufs Duell am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz: „Und ich versuche wirklich, von Spiel zu Spiel den Fokus zu halten und nicht darüber nachzudenken, was kann sein, wenn das und das passiert.“