Ungeahnter Hype um neuseeländischen WM-Spieler

SID 29.05.2026 • 07:12 Uhr Der neuseeländische Fußball-Nationalspieler Tim Payne hat einen Hype ausgelöst. Innerhalb von nur 48 Stunden stieg seine Followerzahl von 4.000 auf 1,4 Millionen.

Vom „unbekanntesten“ Spieler der WM zum Topstar bei Social Media: Der neuseeländische Fußball-Nationalspieler Tim Payne ist kurz vor dem Turnierstart zu ungeahnter Popularität gekommen. Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix gewann innerhalb von zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram dazu und wurde damit im Eiltempo zum meistgefolgten Fußball-Account Neuseelands.

Selbst der Team-Account der All Whites mit 46.700 Followern oder Kapitän Chris Wood von Nottingham Forest mit 162.000 können da nicht mithalten. Dabei hatte Payne noch am Mittwoch gerade einmal 4000 Follower, ehe der argentinische Influencer Valen Scarsini eine Kampagne startete.

„Ich habe mir alle Mannschaften angesehen, die bei der Weltmeisterschaft spielen, um den unbekanntesten Spieler zu finden, und nachdem ich sie einzeln analysiert hatte, habe ich ihn gefunden“, sagte der bei Social Media unter dem Namen „elscarso“ postende Argentinier. Payne habe laut seiner Analyse die wenigsten Follower aller WM-Fahrer gehabt.

WM: Paynes Instagram-Profil geht durch die Decke

Also bat Scarsini die Leute, „seine Posts mit Likes und Kommentaren zu überhäufen“, um Payne bekannt zu machen. Dessen Instagram-Profil ging plötzlich durch die Decke. „Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden“, sagte Payne in einer Videobotschaft: „Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen.“