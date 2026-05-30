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UNO-Titel? Sané stark, Wirtz verliert

UNO-Titel? Sané stark, Wirtz verliert

Bundestrainer Nagelsmann und Zauberfuß Musiala berichten vom lustigen Kartenspiel im WM-Trainingslager.
Uno-Experte: Jamal Musiala
Uno-Experte: Jamal Musiala
© picture-alliance/GES-Sportfoto/SID/Markus Gilliar
SID
Bundestrainer Nagelsmann und Zauberfuß Musiala berichten vom lustigen Kartenspiel im WM-Trainingslager.

Im WM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft herrscht offenbar prächtige Stimmung, besonders beim Kartenspiel geht es hoch her. „Es gab eine wilde Uno-Partie, die hat mehrere Zimmer unterhalten, da ging es anscheinend um ganz große Titel“, sagte Julian Nagelsmann auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem vorletzten WM-Test gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz und schmunzelte.

Wer der große Gewinner war, wurde nicht ganz klar. Jeder Spieler habe mal gewonnen, berichtete Jamal Musiala, hob aber seinen ehemaligen Münchner Teamkollegen Leroy Sané als Karten-Ass hervor. Einer der Verlierer sei Florian Wirtz gewesen – mit Folgen. „Er musste zum Trainer gehen und was sagen. Was, bleibt bei uns“, sagte Musiala und lachte.

Nagelsmann freut die gute Stimmung im Team. „Es ist sehr harmonisch. Wir sitzen lange beim Abendessen zusammen“, erklärte der Bundestrainer, der einen Vergleich zu Klassenfahrten in seiner Schulzeit aber nicht ziehen wollte: „Bei meiner Klassenfahrt haben nicht so viel Leute zugeguckt, was wir machen, vielleicht zwei Lehrkräfte, ob wir einen Damm bauen oder dass im Zoo keiner verloren geht.“ Das sei auf seiner vielbeachteten WM-Mission dann doch ganz anders.

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