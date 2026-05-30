UNO-Titel? Sané stark, Wirtz verliert

SID 30.05.2026 • 14:21 Uhr Bundestrainer Nagelsmann und Zauberfuß Musiala berichten vom lustigen Kartenspiel im WM-Trainingslager.

Im WM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft herrscht offenbar prächtige Stimmung, besonders beim Kartenspiel geht es hoch her. „Es gab eine wilde Uno-Partie, die hat mehrere Zimmer unterhalten, da ging es anscheinend um ganz große Titel“, sagte Julian Nagelsmann auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem vorletzten WM-Test gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz und schmunzelte.

Wer der große Gewinner war, wurde nicht ganz klar. Jeder Spieler habe mal gewonnen, berichtete Jamal Musiala, hob aber seinen ehemaligen Münchner Teamkollegen Leroy Sané als Karten-Ass hervor. Einer der Verlierer sei Florian Wirtz gewesen – mit Folgen. „Er musste zum Trainer gehen und was sagen. Was, bleibt bei uns“, sagte Musiala und lachte.