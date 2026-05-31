Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

WM 2026: USA trotzen Mané-Gala

USA trotzen Mané-Gala

Die USA beenden ihre Durststrecke und tanken vor der WM-Generalprobe gegen Deutschland Selbstvertrauen.
Christian Pulisic äußert sich vor der Heim-WM in den USA zu seiner Berufung in die Nationalmannschaft und spricht über seine Vorfreude auf das Turnier.
SID
Die USA beenden ihre Durststrecke und tanken vor der WM-Generalprobe gegen Deutschland Selbstvertrauen.

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat knapp zwei Wochen vor dem Start der Heim-WM den ersten Sieg im Jahr 2026 gefeiert und damit ein wenig Schwung aufgenommen.

Der Co-Gastgeber gewann in Charlotte/North Carolina ein wildes Spiel gegen Senegal mit 3:2 (2:1), vor der Weltmeisterschaft steht nun bloß noch die Generalprobe gegen Deutschland an: Am kommenden Samstag (20.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) ist die DFB-Elf in Chicago zu Gast.

Ex-Bayern-Star Mané trifft doppelt

Sergino Dest (7.) und der frühere Dortmunder Christian Pulisic (20.) hatten die Amerikaner recht früh mit 2:0 in Führung gebracht, dann allerdings schlug Sadio Mané zweimal zu: Der frühere Bayern-Star traf kurz vor und kurz nach der Pause (44./52.).

Folarin Balogun (63.) sorgte wenig später doch noch für den Sieg, der dem Team von Coach Mauricio Pochettino gut tun dürfte. Im WM-Jahr hatte es bislang Niederlagen gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) gegeben.

Bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) treffen die Co-Gastgeber in Gruppe D auf Paraguay, Australien und die Türkei. Senegal bekommt es in Gruppe I mit Frankreich, Irak und Norwegen zu tun.

Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite