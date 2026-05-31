WM 2026: USA trotzen Mané-Gala

SID 31.05.2026 • 23:44 Uhr Die USA beenden ihre Durststrecke und tanken vor der WM-Generalprobe gegen Deutschland Selbstvertrauen.

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat knapp zwei Wochen vor dem Start der Heim-WM den ersten Sieg im Jahr 2026 gefeiert und damit ein wenig Schwung aufgenommen.

Der Co-Gastgeber gewann in Charlotte/North Carolina ein wildes Spiel gegen Senegal mit 3:2 (2:1), vor der Weltmeisterschaft steht nun bloß noch die Generalprobe gegen Deutschland an: Am kommenden Samstag (20.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) ist die DFB-Elf in Chicago zu Gast.

Ex-Bayern-Star Mané trifft doppelt

Sergino Dest (7.) und der frühere Dortmunder Christian Pulisic (20.) hatten die Amerikaner recht früh mit 2:0 in Führung gebracht, dann allerdings schlug Sadio Mané zweimal zu: Der frühere Bayern-Star traf kurz vor und kurz nach der Pause (44./52.).

Folarin Balogun (63.) sorgte wenig später doch noch für den Sieg, der dem Team von Coach Mauricio Pochettino gut tun dürfte. Im WM-Jahr hatte es bislang Niederlagen gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) gegeben.