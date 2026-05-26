USA mit Reyna, Tillman und Scally bei der WM

SID 26.05.2026 • 22:25 Uhr Auch ehemalige Bundesliga-Profis stehen im 26er-Kader des Co-Gastgebers, der im letzten WM-Test am 6. Juni das DFB-Team empfängt.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat Giovanni Reyna von Borussia Mönchengladbach in den 26-köpfigen Kader für die Heim-WM berufen. Vier Jahre nach den Turbulenzen um den Offensivspieler bei der Endrunde in Katar gehört der 23-Jährige wieder zum Aufgebot, wie der Co-Gastgeber am Dienstag bekannt gab. Dazu sind mit seinem Klubkollegen Joe Scally und Malik Tillman (Bayer Leverkusen) zwei weitere Bundesliga-Profis dabei.

Im Mittelfeld ruhen die Hoffnungen auf dem Ex-Schalker Weston McKennie, vorne soll der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic wirbeln. Mit Haji Wright und Ricardo Pepi stehen noch zwei weitere frühere Bundesliga-Profis im Kader. Die USA starten in der Gruppe D am 12. Juni in Los Angeles gegen Paraguay ins Turnier, es folgen die Duelle mit Australien (15. Juni) und der Türkei (25. Juni/Ortszeit). Zuvor testen die US-Boys am 31. Mai gegen den Senegal und am 6. Juni in Chicago gegen Deutschland.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser 26-köpfigen Mannschaft die beste Auswahl haben, um bei der Weltmeisterschaft erfolgreich zu sein“, sagte Pochettino: „Es waren sehr schwierige Entscheidungen. Die Mannschaft ist hochkonzentriert und bereit, alles zu geben, um die Vereinigten Staaten zu vertreten und Leistungen zu zeigen, die die Fans und das ganze Land stolz machen.“

Überschattet wurde Reynas WM-Premiere 2022 von einem internen Konflikt. Nach dem Turnier war bekannt geworden, dass der damalige Trainer Gregg Berhalter den Spieler wegen seines Verhaltens im Training beinahe aus dem Team ausgeschlossen hätte. In der Folge meldete Reynas Mutter dem Verband einen Vorfall aus dem Jahr 1991, bei dem Berhalter in eine körperliche Auseinandersetzung mit seiner damaligen Freundin verwickelt gewesen sein soll. US Soccer leitete daraufhin eine Untersuchung ein.