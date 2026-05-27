Wirtz mit „Familienschuh“ zur WM

SID 27.05.2026 • 19:18 Uhr Der deutsche Spielmacher hat seine "Lieben" auf dem Platz immer dabei.

Spielmacher Florian Wirtz hat seine „Lieben“ auch bei der WM auf dem Platz immer dabei. Zu seinem 23. Geburtstag am 3. Mai habe er neue Fußballschuhe bekommen, verriet der Profi des FC Liverpool am Mittwoch in Herzogenaurach, „da stehen auf der Sohle alle meine Geschwister, Eltern und Freunde drauf“.

Die Schuhe, ergänzte Wirtz auf einer Veranstaltung von DFB-Partner adidas im Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft, „erinnert mich immer an meine engsten Leute und gibt mir Kraft“. Wirtz bekannte, er freue sich „immer mehr“ auf die näher rückende WM, wolle sich aber nicht zu viel Druck machen. „Das Allerwichtigste ist, dass man Spaß hat und sich bewusst ist, dass man es aus Freude macht.“

Wirtz und Co. haben sich am Mittwoch zur Turniervorbereitung am fränkischen „Home Ground“ versammelt. Am Donnerstag steht das erste Training auf dem Programm, am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland der erste von zwei Tests für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).