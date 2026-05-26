WM 2026: Alle Quartiere in der Übersicht - Wo wohnt Deutschland?

SPORT1 26.05.2026 • 10:54 Uhr Die Liste ist komplett: Alle Teilnehmer der WM 2026 haben ihr offizielles Quartier. Wo wohnt Deutschland während der Weltmeisterschaft? SPORT1 hat alle WM-Quartiere in der Übersicht.

Ein entscheidender Baustein der WM 2026 sind die Teamquartiere. Für die 48 Teilnehmer wurden nun alle Basecamps und Trainingsorte final veröffentlicht.

Die Dimensionen sind gewaltig: 39 Mannschaften schlagen ihr Lager in den USA auf, sieben in Mexiko und lediglich zwei in Kanada.

WM-Quartiere: „Wichtiger Aspekt jeder Endrunde“

Ein Teamquartier ist weit mehr als ein Hotel mit Trainingsplatz. Es ist das „zweite Zuhause“ während der Gruppenphase, in dem Regeneration, Videoanalyse und taktische Feinabstimmung stattfinden.

FIFA-Organisationschef Heimo Schirgi betonte die Bedeutung klar: „Die Teamquartiere sind ein wichtiger Aspekt jeder Endrunde. Dort trainieren, erholen sich und verbringen die Mannschaften ihren Alltag.“

WM 2026: Große Auswahl, gezielte Entscheidungen

Der Auswahlprozess begann bereits frühzeitig. Seit 2024 stellte die FIFA den Nationen eine stetig erweiterte Liste mit über 60 möglichen Standorten zur Verfügung.

Erst nach der Auslosung entschieden sich die Teams final für ihre Quartiere – stets mit Blick auf ihre Gruppenspiele und mögliche Reiserouten. Auffällig: Viele Teams setzen auf Trainingszentren großer Universitäten oder Infrastruktur von Profiklubs. Deutschland etwa bezieht sein Basecamp in North Carolina.

WM-Spirit auch außerhalb der Spielorte

Besonders spannend: Die Quartiere sind über zahlreiche Städte verteilt, darunter auch 25 Orte ohne eigene Spiele.

Die Teams bringen den WM-Spirit so direkt in kleinere Gemeinden. Trainingseinheiten, Medienrummel und Faninteresse sorgen dort für zusätzliche Aufmerksamkeit – und wirtschaftliche Impulse.

WM 2026: Alle Quartiere im Überblick