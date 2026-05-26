WM 2026: Alle Quartiere in der Übersicht - Wo wohnt Deutschland?

Ein entscheidender Baustein der WM 2026 sind die Teamquartiere. Für die 48 Teilnehmer wurden nun alle Basecamps und Trainingsorte final veröffentlicht.
Alle WM-Quartiere in der Übersicht
Die Dimensionen sind gewaltig: 39 Mannschaften schlagen ihr Lager in den USA auf, sieben in Mexiko und lediglich zwei in Kanada.
WM-Quartiere: „Wichtiger Aspekt jeder Endrunde“
Ein Teamquartier ist weit mehr als ein Hotel mit Trainingsplatz. Es ist das „zweite Zuhause“ während der Gruppenphase, in dem Regeneration, Videoanalyse und taktische Feinabstimmung stattfinden.
FIFA-Organisationschef Heimo Schirgi betonte die Bedeutung klar: „Die Teamquartiere sind ein wichtiger Aspekt jeder Endrunde. Dort trainieren, erholen sich und verbringen die Mannschaften ihren Alltag.“
WM 2026: Große Auswahl, gezielte Entscheidungen
Der Auswahlprozess begann bereits frühzeitig. Seit 2024 stellte die FIFA den Nationen eine stetig erweiterte Liste mit über 60 möglichen Standorten zur Verfügung.
Erst nach der Auslosung entschieden sich die Teams final für ihre Quartiere – stets mit Blick auf ihre Gruppenspiele und mögliche Reiserouten. Auffällig: Viele Teams setzen auf Trainingszentren großer Universitäten oder Infrastruktur von Profiklubs. Deutschland etwa bezieht sein Basecamp in North Carolina.
WM-Spirit auch außerhalb der Spielorte
Besonders spannend: Die Quartiere sind über zahlreiche Städte verteilt, darunter auch 25 Orte ohne eigene Spiele.
Die Teams bringen den WM-Spirit so direkt in kleinere Gemeinden. Trainingseinheiten, Medienrummel und Faninteresse sorgen dort für zusätzliche Aufmerksamkeit – und wirtschaftliche Impulse.
WM 2026: Alle Quartiere im Überblick
Nation
Stadt
Quartier
Ägypten
Spokane
Gonzaga University
Algerien
Kansas City
University of Kansas
Argentinien
Kansas City
Sporting KC Training Centre
Australien
Bay Area (San Francisco)
Oakland Roots/Soul Training Facility
Belgien
Renton
Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
Bosnien und Herzegowina
Sandy
RSL Stadium
Brasilien
New York
Columbia Park Training Facility
Curaçao
Boca Raton
Florida Atlantic University
Deutschland
Winston-Salem
Wake Forest University
DR Kongo
Houston
Houston Training Centre
Ecuador
Columbus
Columbus Crew Performance Centre
Elfenbeinküste
Philadelphia
Philadelphia Union
England
Kansas City
Swope Soccer Village
Frankreich
Boston
Bentley University
Ghana
Boston
Bryant University
Haiti
New Jersey
Stockton University
Irak
Greenbrier County
The Greenbrier Sports Performance Centre
Iran
Tijuana
Centro Xoloitzcuintle
Japan
Nashville
Nashville SC
Jordanien
Portland
University of Portland
Kanada
Vancouver
National Soccer Development Centre
Kap Verde
Tampa
Waters Sportsplex
Katar
Santa Barbara
Westmont College
Kolumbien
Guadalajara
Academia Atlas FC
Kroatien
Alexandria
Episcopal High School
Marokko
New Jersey
The Pingry School
Mexiko
Mexiko-Stadt
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Neuseeland
San Diego
University of San Diego – Torero Stadium
Niederlande
Kansas City
KC Current Training Facility
Norwegen
Greensboro
UNC Greensboro
Österreich
Goleta
UC Santa Barbara – Harder Stadium
Panama
New Tecumseth
Nottawasaga Training Site
Paraguay
Bay Area (San Francisco)
Spartan Soccer Complex
Portugal
Palm Beach Gardens
Gardens North County District Park
Saudi-Arabien
Austin
Austin FC Stadium
Schottland
Charlotte
Charlotte FC
Schweden
Dallas
FC Dallas Stadium
Schweiz
San Diego
SDJA
Senegal
New Jersey
Rutgers University
Spanien
Chattanooga
Baylor School
Südafrika
Pachuca
CF Pachuca – Universidad Del Futbol
Südkorea
Guadalajara
Chivas Verde Valle
Tschechien
Dallas
Mansfield Multipurpose Stadium
Türkei
Mesa
Arizona Athletic Grounds
Tunesien
Monterrey
Rayados Training Centre
Uruguay
Cancun
Mayakoba Training Centre Cancun
USA
Irvine
Great Park Sports Complex
Usbekistan
Atlanta
Atlanta United Training Centre