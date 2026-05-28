WM 2026: Die drei Maskottchen heißen Maple, Zayu und Clutch

SPORT1 28.05.2026 • 15:41 Uhr Bei der WM 2026 gibt es erstmals gleich drei Maskottchen - damit werden die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko symbolisiert. Das Trio heißt Maple, Zayu und Clutch.

Wenn die Fußball-Welt im Sommer nach Nordamerika blickt, wird nicht nur sportlich Neuland betreten. Auch abseits des Rasens setzt die WM neue Maßstäbe: Erstmals in der Geschichte des Turniers hat der Weltverband drei offizielle Maskottchen präsentiert – eines für jedes Gastgeberland.

Maple, Zayu und Clutch heißen die drei Figuren, die das Mega-Event begleiten sollen. Ein Elch für Kanada, ein Jaguar für Mexiko und ein Weißkopfseeadler für die USA – ein Trio, das ebenso bunt wie symbolträchtig ist. Gemeinsam stehen sie laut FIFA für „Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fußball“.

Dabei sind Maskottchen längst mehr als nur Fanartikel. Seit „World Cup Willie“ 1966 gehören sie fest zur DNA jeder Endrunde und dienen als emotionale Brücke zwischen Turnier und Publikum.

WM-Maskottchen: Ein Trio mit klarer Botschaft

Der kanadische Beitrag trägt den Namen Maple – ein Elch, der für die Naturverbundenheit und kulturelle Vielfalt des Landes steht. In seiner Geschichte beschreibt ihn die FIFA als kreativen Street-Art-Fan und leidenschaftlichen Torhüter, der für Teamgeist und Individualität steht.

Zayu verkörpert Mexiko und bringt einen ganz anderen Klang ins Ensemble. Der Jaguar gilt als starkes Symbol der indigenen Geschichte und Kultur – entsprechend steht Zayu für Tradition, Stolz und Energie. Auf dem Platz wird er als wendiger Angreifer inszeniert, der Kreativität und Spielfreude vereint.

Komplettiert wird das Trio von Clutch, dem Weißkopfseeadler der USA. Als nationalsymbolischer Greifvogel verkörpert er Mut, Entdeckergeist und Optimismus. Seine Rolle als Mittelfeldmotor unterstreicht die verbindende Funktion – sportlich wie gesellschaftlich.

Neue Wege für das globale Event Weltmeisterschaft 2026

Die drei Maskottchen markieren eine Premiere, die zur Dimension des Turniers passt. Erstmals richten drei Nationen gemeinsam eine WM aus – und ebenso erstmals gibt es drei offizielle Figuren.

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte bei der Vorstellung: „Maple, Zayu und Clutch symbolisieren Freude, Energie und Gemeinschaftsgefühl.“ Die Figuren sollen insbesondere junge Fans ansprechen und das Turnier auch digital erlebbar machen.

Tatsächlich werden die Maskottchen sogar Teil eines Videospiels und damit interaktiv nutzbar sein – ein weiterer Schritt in der Vermarktung des globalen Fußballspektakels.

Zwischen WM-Tradition und Moderne

Trotz aller Innovation bleibt die Grundidee dieselbe: Maskottchen spiegeln die Identität der Gastgeber wider. Ob Löwe, Hahn oder Leopard – stets standen sie für Kultur, Geschichte und Selbstbild eines Landes.