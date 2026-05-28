WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe C mit Brasilien, Schottland, Marokko und Haiti

SPORT1 28.05.2026 • 13:02 Uhr In der Gruppe C der WM 2026 trifft Mitfavorit Brasilien auf Schottland, Marokko und Außenseiter Haiti. SPORT1 stellt Gruppe C der Fußball-WM vor.

Gruppe C bei der Fußball‑Weltmeisterschaft 2026 hat mit Brasilien einen klaren Favoriten, aber einfach wird es für den fünfmaligen Weltmeister nicht. Denn unter anderem ist ein Halbfinalist von 2022 dabei.

Die Selecao, Marokko, Schottland und der krasse Außenseiter Haiti liefern eine interessante Mischung. Denn die Schotten und Haiti können Historisches schaffen.

Brasilien bei der WM 2026

Brasilien erreichte die Endrunde souverän über die südamerikanische Qualifikation und sicherte sich wieder einmal das Ticket. Die Selecao nimmt ununterbrochen seit der ersten WM teil und peilt den sechsten WM‑Titel an. In der vergangenen Quali sackten sie mit nur 22 Punkten aus 18 Spielen und Rang fünf auf ihr schlechtestes Ergebnis bei WM‑Qualifikationen ab und landeten erstmals unter 30 Punkten. Etwas überraschend ist der einstige Megastar Neymar noch einmal bei einer WM dabei.

Marokko bei der WM 2026

Marokko legte eine starke afrikanische Quali‑Serie hin und wurde als erstes Team Afrikas überhaupt bereits 2025 WM‑Teilnehmer nach einem 5:0 gegen Niger. Die Atlas‑Löwen blieben in Afrika makellos, holten 18 Punkte in 6 Spielen und machten damit die dritte WM‑Teilnahme in Folge perfekt. Vor vier Jahren gelang den Nordafrikanern mit dem Halbfinaleinzug und am Ende Rang vier der größte Erfolg ihrer Geschichte. Kapitän ist Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain, der allerdings noch an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

Schottland bei der WM 2026

Schottland kehrt nach 28 Jahren zur WM‑Endrunde zurück. Durch ein dramatisches 4:2 gegen Dänemark sicherten sich die Schotten Platz 1 in ihrer UEFA-Quali‑Gruppe C. Es ist ihre neunte WM‑Teilnahme insgesamt – allerdings reichte es noch nie für die K.o.-Phase. Reicht es diesmal mit Kapitän Andy Robertson vom FC Liverpool und Neapel-Star Scott McTominay?

Haiti bei der WM 2026

Haiti sorgt für eines der größten Comebacks der jüngeren Fußball‑Geschichte. Nach 52 Jahren Abwesenheit beendeten die Grenadiers ihre Durststrecke durch einen Sieg über Nicaragua (2:0) wurde man vor Costa Rica und Honduras sogar Gruppensieger. Es wird erst die zweite WM‑Teilnahme nach dem Debüt 1974 (damals setzte es jedoch drei Niederlagen). Bester Torschütze des aktuellen Teams ist der in Frankreich geborene Duckens Nazon, der unter anderem schon bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag stand. Gelingt erstmals ein Punktgewinn bei einer WM?

Spielplan Gruppe C der Fußball‑WM 2026